Northug til Iversen: – Ikke dra hjem

– Emil, det var synd det som skjedde i dag. Det kunne skjedd den beste. Jeg kunne ha gjort det samme, sier Petter Northug i en videohilsen til Iversen på Facebook.

I videoen sier 31-åringen at han er sikker på at Iversen kommer til å reise seg igjen og bruke søndagens hendelse som motivasjon. Han tror lagkameraten kan revansjere søndagens fjerdeplass om få dager.

– Det er ikke noe vits for deg å reise hjem. Du er i god form, og på 15-kilometeren på onsdag er du pallkandidat. Når alt klaffer vet du at du kan vinne, sier Northug.

Iversen gikk sammen med Johannes Høsflot Klæbo herrenes lagsprint i Lahti-VM søndag. I siste sving før mål forsøkte Iversen å bytte spor, men der var Finlands Iivo Niskanen på vei i full fart. Begge gikk i bakken, og Iversen brakk staven. Norge endte dermed på fjerdeplass.

– Litt sent

Petter Northug skjønner hvorfor Emil Iversen ville bytte spor, men han mener lagkameraten var litt for sent ute.

– Iversen skifter vel litt sent. Det er på kanten. Jeg skjønner at finnene er sinte og at Iversen er skuffet. Skifter han to tideler tidligere, ser det elegant ut. Tre tideler senere blir det klønete. Slik er det dessverre, sier Northug til TV 2.

Northug sier at han skal ringe lagkameraten og ta en prat.

– Han er et av de største klassisktalentene vi har hatt på lang tid. Når ting klaffer for ham, er han blant de beste, sier Northug.

Testet formen

Søndag testet han formen før VM-femmila med 30 km intervallstart i norgescup i Nannestad. Der endte han på sjetteplass, to og et halvt minutt bak vinneren Hans Christer Holund.

– Jeg gikk og koste meg i dag, selv om det var litt for løst føre, som jeg ikke liker. De var en god økt med tanke på femmila i Lahti neste søndag, sa Northug til Ski-TV etter rennet.

