Moan vurderte å hoppe av i desember

33-åringen har tatt medalje i seks VM på rad, men sesonginnledningen var langt under pari.

– Ja, det gjorde jeg definitivt. Jeg var ekstremt langt nede etter Lillehammer. Jeg sa til meg selv og ledelsen at jeg aldri mer skal i mål som nummer 40 eller 50. Jeg har så mange gode resultater i banken og har vært med så lenge, at det ikke er noen vits i å legge ned en så stor jobb og forsake så mye tid med familien. Jeg har ingenting ugjort i denne idretten, svarer Moan på spørsmålet om han vurderte å si at «nok er nok».

Et siste forsøk ga enorm effekt. Hjelp fra tidligere trener Petter Moen fikk fart på sesongen og berget VM-tur til Lahti.

– Det var noe med stolthet som sa, nei, ikke gi deg enda. Prøv en siste gang. Akkurat nå er jeg veldig glad for at jeg tok den kampen. Den har vært blytung, fascinerende og givende. Å snu ting så fort, er mest av alt kult, sier 33-åringen.

Etter VM gjenstår kun fire verdenscuprenn i kombinert. De kan få stor betydning om medaljegrossisten blir med i OL-sesongen.

– Vi får se. Jeg tenker ikke så mye på OL nå. Prosessen nå har kostet ekstremt mye. Jeg prøver å utvikle meg for hvert eneste år. Da må man få betalt deretter. Vi får gjøre oss ferdig med sesongen. Jeg vet jobben jeg har gjort er ekstremt bra. Jeg har ekstremt gode hopp i banken, sier Moan.

Revansjlyst

– Er du avhengig av gode svar i sesongavslutningen for å bli med ett år til?

– Det gjør fortsettelsen og forberedelsene til OL langt lettere, innrømmer en av fire utøvere på det norske laget i søndagens lagkonkurranse.

Moan skapte ståhei da han offentlig kritiserte kombinertledelsen etter at han ble vraket fra åpningsdistansen i VM.

Nå får verdensmesteren i lag fra 2005 muligheten til å tukte sesongens store ener, nesten utilnærmelige Tyskland.

– Jeg er veldig lysten, og jeg kommer til å vise meg fram også. Jeg er i bra form. Jeg står med så lave skuldrer som jeg aldri før har gjort i et mesterskap. Jobben er gjort. Om den er god nok, vet en aldri. Det er mange gode som stiller til start, men jeg starter med en litt roligere inngang. Vi er fire som skal kjempe om medalje, istedenfor å gjøre det alene. Det at jeg vet at jeg har de tre gutta i ryggen, gir en ekstra ro og trygghet, sier Moan.

Tysk overmakt

Ingen har klart å ta VM-medalje i sju mesterskap på rad – nå kan Moan bli historisk. Tyskland knep de fire første plassene i fredagens renn i normaldistansen. Moan får oppgaven med å stoppe favoritten sammen med Jørgen Graabak, Magnus Krog og Mikko Kokslien.

– Det er mulig å ta dem. De har hatt kjempeuttelling ikke bare her, men også i hele sesongen. Vi hadde litt mot oss i hoppbakken. Vi trenger litt hjelp. Vi har et fantastisk langrennslag. Jeg tror konkurransen gjorde godt. Da fikk de tre som gikk, rensket kroppen og produsert fram ytterligere form. Jeg er veldig optimist. Moan og Kokslien går kjempefort på 5-kilometer, men vi må være med på hopprennet, sier sportssjef Ivar Stuan.

Magnus Krog ble beste norske på en skuffende tiendeplass fredag. Det ble en tankevekker for kombinertgutta.

– Vi skal fighte videre. Vi skal ikke sutre fra dag en, sier sportssjefen.

(©NTB)