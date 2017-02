Klæbo støtter opp om kamerat Iversen

Iversen falt i siste sving, rev med seg Finlands Iivo Niskanen og fikk aldri mulighet til å spurte om gullet som i stedet gikk til Russland på lagsprinten.

– Jeg støtter Emil 100 prosent. I dag viser vi for alle som ser på at vi er verdens beste skiløpere, og da er det selvsagt tungt at vi skal gå glipp av en gullmedalje på det viset, sa Klæbo.

– Jeg føler at vi gjør et monsterløp begge to, selv med det snøværet. Det at vi gjør det vi gjør synes jeg viser at vi er to gode skiløpere som er på start, og derfor er det synd at det er snøværet som skal ta fra oss gullmedaljen

Omvendt

Klæbo gikk som et uvær på sine runder og opparbeidet et flott forsprang for Iversen før den siste runden. Klæbo sier det har vært klart lenge at det var han som skulle gå førsteetappen.

– Hadde Norge vunnet med deg på sisteetappen? Du virket råsterk?

– Det er vanskelig å si. Planen var at jeg skulle gå ifra på mine to siste runder, og det gjorde jeg. Vi har egentlig fulgt planen til punkt og prikke. Det er ikke så mye mer å si egentlig. Hvis jeg hadde gått den sisterunden der, så hadde jeg nok gjort det samme. Det ser ut som Emil snur seg, og da er det klar bane.

Kjipt

– Kunne du ha gjort det bedre?

– Du må se på hvem som går også. Det er litt forskjell på Iivo Niskanen og Sami Jauhojärvi, og det er forskjell på Nikita Kriukov og Sergej Ustjugov. Emil hadde tøffere utfordrere rundt seg, og planen var også at jeg skulle ordne en luke. Det var dumt at den luka ikke ble enda større, men jeg følte at vi gjorde alt riktig, bortsett fra at vi var uheldig.

– Hva tenkte du da han falt?

– Det svartnet litt til, og det var kjipt. Men det er ikke så mye å få gjort noe med, og vi må bare se framover. Jeg tror at vi begge to har masse energi og frustrasjon som må ut i de neste dagene. Vi får satse på at vi kommer mye sterkere tilbake.

(©NTB)