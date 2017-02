Jansrud utenfor pallen, men sikret "super-G-kula"

Vinstra-alpinisten kjørte et solid renn, men det var ikke nok for å ta sin annen strake seier. Lørdag tok Jansrud sin 19. verdenscupseier da han vant utforrennet på hjemmebane.

31-åringen ble slått med 48 hundredels sekund. Lagkamerat Alexander Aamodt Kilde endte rett utenfor verdenscuppallen som nummer fire, 36/100 bak Fill.

Jansrud var slett ikke en skuffet mann over at det ble sjuendeplass. Med totalt 365 poeng sikret han seg sammenlagtseieren i super-G-cupen. Kilde er 126 poeng bak, og han kan ikke ta igjen lagkameraten med kun ett renn igjen.

– Det har vært en fantastisk Kvitfjell-helg. Jeg prøvde å være offensiv, men klarte ikke helt å ta de risikoene jeg ellers pleier å ta i super-G. Hadde jeg kjørt ut i dag, kunne det blitt alt for spennende i kampen om kula. Gambler kan jeg være, men jeg er ikke dum. Krystallkula er viktig, og den har jeg nå sikret. I tillegg vant jeg i går, så jeg er fornøyd, sa Jansrud til NTB.

Sola kom

Han mente selv han kjørte et godt renn, men at det i seg selv ikke alltid er nok.

– Det var solid, men ikke noe mer enn det. I super-G må du virkelig slippe deg løs. Jeg merket i mål at det var et bra løp, men jeg visste ikke hvor lenge det ville holde. Sola kom ut, og vi så mange hevde seg her som kanskje ikke har hevdet seg på glistrekket tidligere.

– Jeg tror nok det ble bedre forhold etter hvert, men jeg hadde sol på toppen jeg også. Sånn sett var det nok utelukkende min egen kjøring som holdt meg tilbake. Bra, men ikke noe vinnende løp, forklarte Jansrud.

Like utenfor

Han var i mål med en ledelse på 27 hundredels sekund, men allerede rett etterpå dunket Peter Fill til med en superrunde. Italieneren slo Jansrud med hele 48 hundredeler.

– Det var da veldig mye, utbrøt NRK-kommentator Andreas Toft.

Heller ikke Alexander Aamodt Kilde endte blant de tre beste søndag. Han kjørte inn til en annenplass, men ble senere dyttet ned fra pallen av østerrikske Hannes Reichelt og Eric Guay.

Kilde var 13 hundredeler unna tredjeplassen.

