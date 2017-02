Iversen vil reise hjem

25-åringen gikk i bakken da han på ureglementært vis byttet spor i siste sving på vei inn på oppløpet. Iversen dro samtidig med seg finske Iivo Niskanen, som lå godt an til å ta vertsnasjonen til gull.

Iversen var langt nede da han møtte pressen. Han var tydelig på at han vil hjem.

– De som ikke presterer når det gjelder som mest, skal ikke gå VM, sa han.

Det er ikke sikkert det blir umiddelbar hjemreise for Meråker-gutten. Landslagsledelsen vil nok prøve å overtale ham. Mandag blir laget til 15-kilometeren tatt ut.

– Han vil finne et stort svart hull og synke ned i. Men han må bare få dette ut av hodet, det har skjedd før at noen har veltet i en stafett eller teamsprint. Det føles hardt for ham nå, og han føler at han har sviktet lagkompisen og hele laget, men han gjorde alt han kunne. Dessverre endte det slik, sier landslagstrener Tor Arne Hetland til Nettavisen og sa dette om Iversens ønske om å reise hjem:

– Dette er selvsagt hans første reaksjon, «nå vil jeg ikke være her mer, jeg vil hjem», men den beste terapien er å få tenkt seg om.

