Iversen reiser ikke hjem fra VM

Trønderen var helt oppløst i triste følelser etter at han tabbet seg ut i sprintstafetten. Han skar inn foran Finland i siste sving. Dermed var løpet ødelagt for begge de to gullkandidatene.

Iversen var langt nede da han møtte pressen etter lagsprinten. Han var tydelig på at han ville hjem. Norges Skiforbund sendte senere ut en pressemelding hvor de sa at Iversen blir i Finland.

– Hun (Gro Eide, mediekontakt) sier at jeg skal tilbake til Vierumäki (deltakerlandsbyen), og det er korrekt, sa Iversen til pressen etter søndagens medaljeseremoni.

– Jeg har fått roet meg ned litt og snakket med Tor Arne (Hetland, landslagstrener), og sammen har vi funnet ut at jeg får ta noen dager til på den herlige plassen Vierumäki. Det er fint der, så jeg får være der noen dager til, la han til.

Trønderen bekreftet at han fortsatt vil gå 15-kilometeren og stafetten, om han blir tatt ut.

Russlands Sergej Ustjugov utnyttet kaoset tidligere søndag og spurtet inn til seier foran Italia. Medaljene ble servert på et fat av Iversen. Trønderen gråt etter nederlaget. Han har fått mange støttemeldinger etter uhellet.

– Det har vært noen fine timer, med veldig mange fine beskjeder. Det er mange som synes jeg er en bra kar og skiløper, sier Iversen.

