Falla sikret norsk VM-gull på lagsprinten

Heidi Weng gikk knalltøft på sin siste etappe og sendte Falla ut sammen med Russland etter å ha gått ifra Sverige, USA, Tyskland og de andre utfordrerne.

– For et fantastisk kvinnelag. Nok et gull og vi begynner sakte, men sikkert å nærme oss målsettingen, sa landslagssjef Vidar Løfshus til NRK.

På siste etappe gikk Falla til i den samme motbakken Marit Bjørgen avgjorde på lørdagens skiathlon, og Matvejeva hadde ikke nubbesjans til å følge.

Da Falla holdt seg på skiene gjennom Lahti-svingen, kunne hun kontrollere inn VM-gullet på oppløpet.

– Det er en drøm for meg å gå med Maiken. Hun er så sterk i motbakkene, sa Weng i seiersintervjuet med FIS.

Maiken Caspersen Falla var aldri i tvil om at Weng var god å ha på førsteetappen.

– Jeg så henne underveis, men prøvde å konsentrere meg om meg selv. Men jeg vet Heidi er veldig sterk og hun gir aldri opp. Så jeg visste hun var god å ha på første etappe.

Jessica Diggins spurtslo svenske Stina Nilsson i kampen om bronsen og sikret amerikansk medalje.

