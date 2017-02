FIS-kritikk ingen trussel mot Kvitfjell

– Jeg føler ikke at utspillet fra Waldner er noen trussel mot oss som arrangør, men han var litt skuffet over den jobben vi gjorde de første dagene her. Det var noen problemer forbundet med den første treningsdagen torsdag, forklarte Kvitfjell-sjef Svein Mundal til NTB ved avslutningen av rennet søndag.

Det var den østerrikske avisen Kronen Zeitung som brakte kritikken fra FIS-direktøren videre. Den ble kjent i Norge søndag, men da var saken for lengst løst.

– Nå nærmer vi oss slutten i dag søndag, og vi fikk trampeklapp på lagledermøtet lørdag. Det fikk vi på fredagen også, så vi har levert tre meget gode renn, fortsatte Mundal.

Snøfall og få folk

Det var vinterferie, få folk og to snøfall som fikk FIS-direktøren til å heve stemmen mot arrangøren.

– Vi var litt lite folk i de første dagene. Dessuten fikk vi to snøfall og måtte inn og vanne to ganger, og da var vi ikke helt på sporet. Det fikk vi klare tilbakemeldinger om, noe vi så selv også. Men Waldner er såpass rettferdig at han etter rennene fredag og lørdag tok fram superlativene og sa at maskineriet er i gang igjen, forklarte Mundal.

– Vi tar med at hvis vi skal være en klassiker innen alpinsporten og stå på kartet hvert år, så må vi levere. FIS stiller krav til alle, også oss. Vi skal ha et topp produkt og være med i mange år framover. Men det var noe i starten som ikke var helt på topp. Det irriterte renndirektøren litt, fortalte Kvitfjell-sjefen videre.

– Vi står på alle kalenderne fram til 2021, så vi blir ikke fjernet med det første, så hvis vi bare leverer på dette nivået, er vi med for fullt videre, understreket han.

Viktig

Kvitfjell har hatt verdenscuprenn i alpint siden 1993. Det er også klart at det fra og med neste år blir parallellslalåm i Holmenkollen med verdenscupstatus.

– Som ski- og alpinnasjon er det helt avgjørende å ha verdenscuprenn, og vi har jo hatt verdenscup her på Kvitfjell i mange år. Vi har også kjempet hardt for å få et kvinnerenn. Det har vi ikke klart ennå, men vi har fått et parallellslalåmrenn i Oslo for både menn og kvinner, og det er vi veldig fornøyde med, sa sportssjefen for alpinistene, Claus J. Ryste, til NTB før han forlot Kvitfjell søndag.

– Kampen for å komme inn på verdenscuplista er knallhard. Det er nesten umulig å komme inn der, så når man først er inne, er det utrolig viktig å holde seg der, fortsatte Ryste.

Han forklarte også at det var visse problemer torsdag, men de ble rettet opp på en profesjonell og god måte, og under rennene fungerte alt perfekt.

– Det sviktet litt på et par områder i oppkjøringen til den første gjennomkjøringen. Det tok arrangøren tak etter at Waldner hadde vært veldig tydelig på fredagens møte. Etterpå var han like tydelig da han ga skryt til arrangøren for at de hadde ryddet opp, forklarte Ryste til NTB.

– Waldner ville vise seg som en leder, for det var et par løpere som også hadde klaget. FIS-direktøren ville nok ha kontroll over saken, la han til.

– Det var ikke hyggelig for arrangøren å motta kritikken, men vi må passe på for framtiden og levere på øverste nivå som verdenscupen er, avsluttet sportssjefen.

