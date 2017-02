Ewan best i Abu Dhabi-avslutningen

Den fjerde og siste etappen i sykkelrittet endte i en massespurt. Ewan var raskest, mens Cavendish og Greipel endte på de neste plassene.

I sammendraget skjedde det ingen nevneverdige forandringer, og lørdagens seierherre på løpets eneste fjelletappe, Rui Costa, vant rittet fire sekunder foran Ilnur Zakarin.

Siste etappe var 143 kilometer lang og ble kjørt i runder på en Formel 1-bane. Flere ryttere forsøkte å komme av gårde for å snyte spurterne for seieren, men forsøkene mislyktes og Orica-spurttoget leverte Ewan perfekt til spurten.

Cavendish, som vant rittets første etappe, så ut til å ha mest fart på oppløpet, men Ewan holdt unna. Det var en sårt tiltrengt oppreisning for 22-åringen, som tabbet seg ut på den andre etappen. Der feiret Ewan for tidlig, slik at Marcel Kittel snek seg foran med et par centimeter.

