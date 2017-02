Casper Ruud (18) hadde matchball, så brast finaledrømmen i Rio

Kampen endte til slutt med settsifrene 2-6, 7-5, 6–0 til spanjolen. Ruud, ranket som nummer 208 i verden, åpnet imponerende med å ta første sett 6–2 etter å ha knabbet to av motstanderens servegames 40–0.Carreño Busta er nummer 24 på verdensrankingen og seedet som nummer fire i turneringen.

I andre sett brøt de hverandres server gang etter gang, og på stillingen 5–4 til nordmannen hadde Ruud matchball da han kjempet seg til 40–30 iCarreño Bustas servegame.

Så snudde kampen, da Carreño Busta, nummer 24 på verdensrankingen, tydelig hadde mer krefter å sette inn. Han tok til slutt andre settet 7–5. I siste sett var lufta gått helt ut av Ruud, som ikke klarte å ta et eneste game, og det ble 6–0 til spanjolen.

Historisk

Ruud har uansett hatt en sensasjonell ferd i sin aller første turnering på ATP-touren. Han var langt lavere rangert enn sine motstandere hele veien mot semifinalen. Fredag danket unggutten ut det brasilianske hjemmehåpet Thiago Monteiro (22) med settsifrene 6-2, 7–6 (7-2).

– En enorm prestasjon av Casper Ruud. Det er nesten litt uvirkelig. Det er tydelig at han har den nødvendige roen og troen. På banen oppfører han seg som en 25-åring med lang fartstid i toppen, sa Eurosport-kommentator Christer Francke til NTB etter Ruuds imponerende kvartfinaleseier.

Ruud var lørdag første nordmann i en semifinale på verdenstouren siden pappa Christian klarte det i 1999.

Ranking-hopp

Etter innsatsen i Brasil er Ruud sikret 180 poeng på ATP-rankingen og klatrer ifølge Tennis-Norge opp til en plass rundt 165.-plass på verdensrankingen. Han innkasserer også en pengepremie større enn alt han har vunnet til sammen som tennisspiller fram til nå.

Ruud sa tidligere i år til NTB at målet for sesongen var å klatre opp blant de 200 beste i verden, men at han også drømte om å bli topp 100.

– Det blir vanskelig, men alt er mulig, sa 18-åringen i slutten av januar.

Christer Francke er overrasket over hvor fort Ruud har klatret.

– Ja, veldig. Mange av de beste juniorene kommer seg til topp 200, men så klarer de ikke å ta det neste steget, poengterer han.

Carreño Bustamøter australske Dominic Thiem i finalen.