Tennisekspert hyller Ruud: – Enorm prestasjon

– Det er utrolig. Jeg fikk en fantastisk start (i kvartfinalen), og det hjalp meg veldig. Nå skal jeg prøve å få noen timer med søvn. Taktikken for semifinalen holder jeg for meg selv, sa Casper Ruud på pressekonferansen etter kvartfinaletriumfen, ifølge NRK.

Ruud er klar for en sensasjonell semifinale på grusen i Brasil. Han slo hjemmehåpet Thiago Monteiro 6-2, 7–6 (7–2) natt til lørdag norsk tid. Det var Ruuds på papiret beste prestasjon hittil i karrieren.

– En enorm prestasjon av Casper Ruud. Det er nesten litt uvirkelig, sier Eurosport-kommentator Christer Francke til NTB. Han har kommentert tennis i en årrekke.

– Skulle Casper gå hen og vinne turneringen i Brasil, mener jeg det vil være en av våre alle største idrettsprestasjoner. Dette er en ATP 500-turnering. Mange av de beste tennisspillerne klarer aldri å vinne en slik turnering, poengterer Francke.

– Har roen

Tenniseksperten mener den norske 18-åringen har vist imponerende kvaliteter så langt.

– Det er tydelig at han har den nødvendige roen og troen. På banen oppfører han seg som en 25-åring med lang fartstid i toppen, mener Eurosport-kommentatoren.

Lørdag kveld venter spanske Pablo Carreño Busta (25) i semifinalen. Han er rangert som nummer 24 i verden. Det blir Ruuds tøffeste utfordring så langt i karrieren.

– Casper kan vinne, selv om jeg vel ikke regner med det. Men det er helt klart at han ikke er redd for disse gutta. "Disse kan jeg slå", tenker han, sier Francke.

Ruud er første nordmann til å ta seg til en semifinale på verdenstouren siden faren Christian gjorde det i 1999. Det skjer i 18-åringens første ATP 500-turnering. Prestasjonen så langt vil allerede ha tatt ham opp til en plassering rundt nummer 132 i verden på verdensrankingen, skriver nettstedet Tennis-Norge. Før turneringen var han rangert som nummer 208.

Klatrer på rankingen

Ruud sa tidligere i år til NTB at målet for sesongen var å klatre opp blant de 200 beste i verden, men at han også drømte om å bli topp 100.

– Det blir vanskelig, men alt er mulig, sa 18-åringen i slutten av januar.

Christer Francke er overrasket over hvor fort Ruud har klatret.

– Ja, veldig. Mange av de beste juniorene kommer seg til topp 200, men så klarer de ikke å ta det neste steget, poengterer han.

– Hva vil finaleplass eller seier i Brasil bety for Ruuds videre karriere?

– Han vil klatre enda raskere på rankingen, noe som vil gjøre at han kommer seg lettere inn i Grand Slam-turneringene, svarer Francke.

Han har en god magefølelse før semifinalen.

– Alt er mulig. Det skal bli utrolig spennende å se hva han får til, sier tenniskommentatoren.

