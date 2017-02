Svensson: – Ikke tøffere enn jeg forventet

– Det var ikke noe tøffere enn jeg hadde forventet, men hun er jo dyktig. Hadde jeg klart å bevege meg noe bedre, så hadde det kanskje ikke blitt så tungt på slutten.Men jeg kan helt klart være stolt over å ha gått ti runder mot Brækhus, sa Svensson etter den største duellen under Nordic Rumble-stevnet i Oslo Spektrum.

Svensken tapte med dommerstemmene 91-99, 91-99 og 99-100. Det vil si at to av dommerne mente at den svenske utfordreren var best i én av rundene. Det var i den andre runden. I resten av kampen var det tilnærmet klasseforskjell.

– Det ble jo veldig intensivt fra første stund. Men jeg opplever at jeg var den som har utfordret henne mest. Det kjentes bra ut i 1. og 2. runde. I den tredje runden så tenke jeg at det kanskje gikk for lett, mente Svensson.

29-åringen manglet sin trener Joey Gamache i ringhjørnet. Hun ville derimot ikke skylde på at hans fravær var årsaken til det klare tapet.

– Det var ikke noe vi kunne gjøre noe med. Det var jo helt klart merkelig at han lå på hotellet og spydde i morges. Det ble litt annerledes, men jeg er fornøyd med Christer Ekberg i mitt ringhjørne, sa Svensson.

