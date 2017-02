Svensk kritikk av Bjørgens Johaug-dedisering

Bjørgen tok lørdag sitt 15. VM-gull i karrieren. Etter målgang sa trønderen at hun hadde den utestengte lagvenninnen i bakhodet både før og under løpet.

– Dette er en medalje jeg vil dele med Therese Johaug. Før jeg reiste til VM sa jeg at jeg ville gå for henne, og jeg savnet henne der ute i dag. Jeg hadde henne i bakhodet og dette er en medalje for Therese også, sa Bjørgen til NRK.

Dediseringen har vekket reaksjoner i Sverige, der blant andre SVT-profil Hasse Svens er kritisk til uttalelsen, ifølge Expressen.

– Det er beklagelig, mener Svens, som er journalisten bak den kontroversielle Uppdrag granskning-dokumentaren "Blodracet", som SVT sendte i 2013.

Svens mener den norske landslagsledelsen burde ha diskutert hva løperne kan si om Johaug under mesterskapet i Lahti. OgsåHufvudstadsbladets sportssjef Filip Saxen og den tidligere skiløperen Oscar Quicklund er blant dem som er kritiske til Bjørgens dedisering.

Therese Johaug er ikke med til VM etter å ha blitt utestengt i 13 måneder for å ha testet positivt på det forbudte stoffet clostebol, som hun fikk hun i seg ved bruk av kremen Trofodermin på en solbrent leppe under et høydeopphold i Livigno, i fjor høst.

Domsutvalget i Norges Idrettsforbund reduserte Antidoping Norges (ADN) innstilling om 14 måneders utestengelse med én måned.

