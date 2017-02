Sterk seier for Jarstein og Skjelbred

Etter en målløs første omgang ga Vedad Ibisevic hjemmelaget ledelsen i det 52. minutt.

Bortelagets Haris Seferovic fikk direkte rødt kort etter 78 minutter, og det utnyttet Hertha Berlin ved Vladimír Darida, som satte inn det forløsende 2-0-målet.

Med tre poeng klatrer Hertha Berlin foran nettopp Eintracht Frankfurt på tabellen. Hertha tar over femteplassen med 37 poeng, det samme som Hoffenheim på plassen over. Eintracht Frankfurt blir stående med 35 poeng på sjetteplass.

Lewandowski-show

Den polske superspissen Robert Lewandowski scoret tre mål i Bayern Münchens 8-0-seier over Hamburg lørdag.

28-åringen sto for mål nummer to, tre og fire i målraset.

Det franske stortalentet Kingsley Coman scoret to mål med fire minutters mellom til 6-0 og 7-0, mens Arturo Vidal, David Alaba og Arjen Robben også kom på scoringslista.

Bayern München har for vane å score mange mål mot Hamburg. To scoringer av Thomas Müller, ett av Medhi Benatia, Lewandowski og Douglas Costa sikret 5-0-seier senest i serieåpningen i august.

Leipzig fulgte etter

Bayern München troner fortsatt på toppen av tabellen med 53 poeng, men Leipzig følger fem poeng bak etter deres 3-1-seier mot Köln. Svenske Emil Forsberg ga hjemmelaget ledelsen etter fem minutter, før et selvmål av Dominic Maroh sørget for at ledelsen var doblet en halvtime senere.

Yüya Õsako ga Köln et lite håp om poeng med sin 1-2-scoring etter 53 minutter, men Timo Werner punkterte kampen i det 65. minutt.

Borussia Dortmund ligger fortsatt åtte poeng bak Leipzig etter at de slo Freiburg 3-0. Sokratis Papastathopoulos ga Dortmund ledelsen, før Pierre-Emerick Aubameyang noterte seg for to scoringer i annen omgang.

Mainz vant 2-0 over Leverkusen, mens tabelljumbo Darmstadt gikk på et nytt tap da Augsburg ble for sterke og vant 2-1.

