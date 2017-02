Spanjolene avgjorde for Chelsea

Legger man til at spanske Fernando Llorente satte inn gjestenes mål, kan man kalle det hele en spansk helaften.

Cesc Fàbregas, som jubilerte med sin 300. Premier League-kamp, ga hjemmelaget ledelsen etter 19 minutter da han fikk ballen mens han var på vei inn i feltet. Spanjolen brukte en berøring til å få med seg ballen før han trillet den i lengste hjørne.

– Jeg må takke fansen, familien min og alle andre som har støttet meg opp gjennom årene. Det har blitt noen år i Premier League nå, men det føles fortsatt som min første kamp var i går, sa Fàbregas spøkefullt, ifølge TV 2.

Swansea utlignet på overtid i første omgang da et Gylfi Sigurdsson-frispark fant pannebrasken til Fernando Llorente. Den høyreiste spanjolen styrte ballen i mål bak en utspilt Thibaut Courtois.

Snytt for straffe

Gjestene fra Wales så ut til å kunne få med seg ett poeng, og da César Azpilicueta, for øvrig også han en spanjol, handset i egen boks ble også Swansea snytt for straffe.

I stedet gikk Chelsea rett i angrep. Pedro prøvde lykken fra 20 meter med et skudd som ikke var av det hardeste slaget, men Swansea-keeper Lukasz Fabianski lot ballen gå under seg da han slang seg i et forsøk på en redning.

Chelsea avgjorde kampen etter 83 minutter da Hazard gikk ned til dødlinjen og serverte Diego Costa. Spanjolen gjorde ingen feil og satte inn 3-1 for vertene.

– Nytt steg mot ligatittelen

Resultatet gjør at Chelsea øker avstanden ytterligere på toppen av tabellen. Med en kamp mer spilt enn sine konkurrenter har Antonio Contes mannskap 63 poeng. Ned til Manchester City på annenplass skiller det elleve poeng.

– Vi skal spille 38 kamper. For øyeblikket føler vi oss bra, men det er fortsatt et stykke igjen til tittelen, sier Fàbregas.

– Det er et nytt steg på veien mot tittelen. Det var en god kamp, men det var ikke enkelt. Vi skapte mye sjanser og dominerte kampen, sier Chelsea-manager Antonio Conte.

Swansea ligger på 15.-plass med 24 poeng.

