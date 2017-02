Noen slag og en sving ødela for Kilde

– Det var skikkelig irriterende i dag, for det var i en eneste sving jeg la igjen for mye. I resten av traseen traff jeg ganske greit. Det var jevnt over OK, sa Kilde til NTB.

Han var 63 hundredeler bak Jansrud i et renn som nok en gang var jevnt. 16 løpere var innenfor sekundet bak Jansrud, som med sin seier ble den mestvinnende løperen i Kvitfjell noensinne.

Bortsett fra feilen, der Kilde fikk noen kraftige slag på skiene og ble slått litt ut av posisjon, gjennomførte han et bra renn.

– Ja, jeg må si meg fornøyd med dette. Jeg er inne blant de ti beste, og det som er litt av poenget, er at jeg kjører bra der det er vanskelig. Slik har det vært gjennom hele sesongen, men der det er lettere, er det som om skiene ikke går så rent som jeg ønsker, forklarte Lommedalen-løperen.

– Det var helt klart mye bedre i dag enn i fredagens renn, men jeg føler det er litt jevnere forhold i dag også. Du ser at lyset er likt og vinden litt svakere, så det var ikke så varierende som i går, sa han videre.

Nå ser han fram til avslutningsrennet med super G i Kvitfjell søndag, for dette er hans aller beste disiplin, og det er i super G han har størst sjanser.

– Det er absolutt greit å ta med dette rennet og denne opplevelsen inn i super G-rennet søndag. Da er det full fart og full gass, sa Aleksander Aamodt Kilde til NTB, før han la til:

– Jeg synes det er veldig moro med Kjetil på topp. Denne seieren fortjener han virkelig.

