King-scoring i Bournemouth-tap

25-åringen var iskald da han fikk sjansen fra elleve meter allerede etter fem minutter. Det var den norske spissens sjuende mål for sesongen.

Dessverre for King og co. holdt ikke ledelsen lenge. Allerede i det 11. minutt utlignet Craig Dawson med en kanon via en motspiller og i krysset.

Vondt ble til verre drøye ti minutter senere da Bournemouth-keeper Artur Boruc fullstendig feilberegnet en innsvinger. Polakken forlenget bare ballen videre i feltet, hvor Gareth McAuley fikk en enkel jobb med sette inn seiersmålet.

Ikke vunnet siden 2016

Bournemouth presset i sluttminuttene, men klarte ikke å trenge gjennom hjemmelagets forsvarsmur. Dermed gikk Bournemouth på sitt fjerde strake tap. Kings lag har ikke vunnet en seriekamp siden de slo Swansea 3-0 på nyttårsaften.

Hull, med landslagsback Omar Elabdellaoui fra start, tok en sen ledelse mot Burnley ved Tom Huddlestone fra straffemerket i det 72. minutt, men utligningen kom bare fire minutter senere. Michael Keane, som lagde straffesparket, gjorde opp for seg.

Ashley Barnes hos Burnley fikk direkte rødt kort for å ha plantet albuen i ansiktet på Andrea Ranocchia på overtid, men Hull klarte ikke utnytte overtallet og måtte se at det ble poengdeling. Hull forblir på nedrykksplass med 21 poeng på 26 kamper. Burnley klatret til 11.-plass med 31 poeng.

Adama Diomandé satt på benken hele kampen for Hull.

Lukaku med ny scoring

Hulls bunnkollega Crystal Palace klatret over nedrykksstreken etter deres 1-0-seier mot Middlesbrough. Nysigneringen Patrick van Aanholt scoret det avgjørende målet.

Leicester, som sparket Claudio Ranieri tidligere denne uken, befinner seg nå under nedrykksstreken. Den regjerende seriemesteren kan imidlertid klatre opp på sikker plass igjen dersom de tar poeng mot Liverpool mandag.

Romelu Lukaku er tilbake på toppscorertoppen i Premier League med 17 scoringer, like mange som Arsenals Alexis Sánchez, etter at han scoret det siste målet i Evertons 2-0-seier mot tabelljumbo Sunderland. Idrissa Gana var mannen som tok Everton i ledelsen.

