Jansrud tok tilbake Kvitfjell-toppen

– Det føles bra å være tilbake på toppen både her i Kvitfjell og på alle andre områder, ingen tvil om det,sa Jansrud til NTB en liten time etter at seieren var sikret.

– Jeg hadde et fantastisk løp hele veien fram til Løftet. Jeg hadde egentlig full kontroll, men så plutselig skulle jeg gå over til å kjøre aggressivt inn i Løftet for å holde ei høy linje. Det var planen fra analysene etter fredagen, forklarte han.

– Men så tok skien tak for tidlig, og i og med at det er mye balanse i alpint, så forsvant tyngdepunktet mitt utover. Jeg mistet balansen og tippet litt bakover, og det kan være litt farlig, så jeg måtte foreta en "quick fix". og slippe opp litt. Da fikk jeg et veldig rundt spor, noe som ikke var optimalt, sa han videre.

Men lørdag hadde han marginene på sin side og sikret seieren, tre år etter at han vant sin første utforseier i barndomsbakken.

Åtte hundredeler

Italieneren Peter Fill, løperen som ligger nærmest Jansrud i utforcupen, tok annenplassen. Det skilte ikke mer enn åtte hundredeler mellom dem. Fill var mye raskere enn Jansrud helt på slutten, men ikke rask nok.

– Når jeg står her nå, kan jeg i alle fall si at jeg skapte et ekstremt spennende renn ved den manøveren. Jeg vet også at å vinne med slik feil, det skjer ikke hver dag, så det forteller om at jeg har hatt et vanvittig bra løp, ja, bortsett fra akkurat i inngangen til Løftet da, fortalte han.

Han vant en spesiell seier. Ikke siden 1997 har noen nordmann vunnet et utforrenn på lørdag. Lasse Kjus klarte det den gangen, men da gikk ikke starten helt fra toppen. Dermed ble Jansrud den første til å vinne en full Kvitfjell-utfor på den største festdagen i anlegget.

– Det er ikke bare at jeg ble den første norske løperen til å vinne utforrennet fra toppen på en lørdag. Det er selvsagt noe jeg tar med meg. Men det er flere ting i dag som er verd å merke seg, sa Jansrud.

Seier som sa seks

– Dette er den sjette seieren min (fire i super G og to i utfor). Fra før var det Hermann Maier og jeg som hadde flest seirer i denne bakken med fem hver. Nå er jeg blitt den mestvinnende alpinisten her, og det er et stolt øyeblikk for meg som er gudbrandsdøl. Det er også 20 år siden Lasse Kjus som siste nordmann før meg, vant på en lørdag, men den gangen var det fra damestart, fortsatte Jansrud.

– Jo, det er mange ting forbundet med denne seieren som er rått. Så dette skal jeg nyte skikkelig, sa han med seiersgliset rundt munnen.

– Jeg vil ikke rangere seirer, men denne triumfen kommer kanskje til å bli hengende igjen som den største i Kvitfjell fordi det er lørdag, og vi kjørte fra toppen. Det er lenge siden en nordmann vant på selve Kvitfjell-dagen her, så i historiebøkene kommer nok denne seieren til å henge høyest, mente Jansrud.

– Men jeg glemmer ikke at jeg vant min aller første verdenscupseier her, og det var nok emosjonelt enda større, fortsatte han.

Bedre å bli jaget

Kjetil Jansrud og Peter Fill kjemper en voldsom kamp om å vinne utforkula. Jansrud tok poeng på Fill både fredag og lørdag. Han er i en ørliten ledelse.

– Ja, fint å ta enda noen flere poeng på Peter Fill i kampen om utforcupen, men det er fortsatt bare 33 poeng mellom oss, og det kan forsvinne fort. De er borte hvis han vinner og jeg tar tredjeplassen i finalerennet, så det kan slå alle veier. Men det er ikke til å komme fra at det er bedre å bli jaget enn å jage, understreket Jansrud til NTB.

– Etter det som skjedde i Kitzbühel, der jeg ikke tok poeng, i tillegg til flere andre litt trøblete renn, så var planen etter Kvitfjell var at jeg skulle være med å kjempe, og det er jeg, la han til etter å ha tatt tilbake rangen som fartskonge.

– Jeg lever godt med at jeg er tilbake på fartstoppen igjen. Det lever jeg godt med, men ikke glem at det er renn her søndag også. Da er det super G, så det kan fortsatt bli mer moro, fortalte Jansrud som knapt nok har opplevd mer spennende ventetid etter å ha kjørt inn til bestetid.

