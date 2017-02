Jansrud leder Kvitfjell-utforen

Jansrud ble nummer tre i fredagens utforrenn, også det på hjemmebane i Kvitfjell. Lørdag tok han en klar ledelse fra startnummer fem. Den har han fortsatt etter at 20 utøvere har vært utfor.

Vinstra-løperen gikk offensivt ut fra start lørdag. Han forsøkte å kjøre en aggressiv linje i det flate partiet midtveis, noe han lyktes bra med. 31-åringen gjorde en feil mot slutten, men kjørte likevel inn til klar ledelse, 74 hundredeler foran daværende leder Vincent Kriechmayr fra Østerrike. Østerrikeren har siden blitt passert av flere. Italienske Peter Fill er foreløpig annenmann, åtte hundredeler bak Jansrud. Beat Feuz fra Sveits er treer, 14 hundredeler bak.

– En kanonrunde av Jansrud, mente Andreas Toft og Lars Elton Myhre i NRKs kommentatorboks.

Jansrud sa følgende til NRK etter målgang:

– Dette blir spennende. Problemet er feilen jeg gjorde helt mot slutten. Den kan koste meg seieren, sa Jansrud til NRK.

Aleksander Aamodt Kilde fikk det ikke helt til å klaffe. Han kjørte bra på slutten, men var 63 hundredeler bak lagkameraten i mål. Det holder til en foreløpig åttendeplass.

– Kilde la igjen for mye tid på toppen, konstaterte NRKs kommentatorer.

– Får håpe det holder for Kjetil, selv om han gjorde en feil på slutten. Han kjørte helt strålende. For min del traff jeg greit, men tapte litt for mye i de partiene der det "slo" mye. Jeg får håpe det holder til en plassering blant de ti beste, sa Kilde til statskanalen.

(©NTB)