Hjem Debutant må opereres for brudd i ryggen etter fall i Kvitfjell

Debutant må opereres for brudd i ryggen etter fall i Kvitfjell

21-åringen Alexander Sannes Thorsen pådro seg ett brudd i ryggen da han falt stygt under utforrennet i Kvitfjell lørdag. Sesongen er dermed over for hans del.