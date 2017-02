Costa vant Abu Dhabi-fjelletappe

Den tidligere verdensmesteren har stor sjanse til å stikke av med sammenlagtseieren ettersom søndagens avslutningsetappe går 26 runder rundt Formel 1-banen Yas Marina. Den er ventet å bli avgjort i en massespurt.

30-åringen viser god form tidlig i sesongen etter at han også ble nummer to i Tour of Oman.

Costa signerte for Abu Dhabi-laget før denne sesongen, og ga lørdag eierne valuta for pengene da han distanserte sammenlagtkonkurrent Ilnur Zakarin over de siste meterne opp det 12 kilometer lange fjellet Jebel Hafeet. Tom Dumoulin ble nummer tre på etappen, ti sekunder bak Costa.

Tidligere på klatringen nøytraliserte forhåndsfavorittene Alberto Contador og Nairo Quintana hverandre, før Costa stakk av i et bratt parti.

I sammendraget har Costa fire sekunder til gode på Zakarin og 16 sekunder på Dumoulin.

