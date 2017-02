Brækhus etter seier: – Beklager at jeg ikke var 100 prosent

Dommerne ga Brækhus en klar seier med sifrene 99-91, 99-91 og 100-90 i fredagens tittelkamp i weltervekt. Hun vant ikke på knockout slik hun håpet på, men tok like fullt en fortjent triumf.

– Hun løp veldig mye rundt og rundt, så jeg fikk ikke inn et rent slag. Jeg er utrolig lei meg for at jeg ikke kunne levere 100 prosent, men takket være dere (publikum) klarte jeg å stå kampen ut, sa Brækhus til Viasat.

35-åringen fortalte at hun hadde tappet seg helt tom da hun dagen før kjempet for å klare innveiingen.

– Jeg tok litt mye vekt i badstua i går.

Brækhus åpnet aggressivt og godt, men var i trøbbel i annen runde. Med et stjernetreff var Svensson farlig nær å sende Brækhus i bakken, men "First Lady" holdt seg på beina etter slaget i tinningen.

Svensson var tydelig Brækhus' tøffeste motstander på svært lenge. Likevel holdt det ikke mot Norges boksestjerne. I fjerde og femte runde begynte Brækhus for alvor å male sin svenske rival i senk.

Den gode flyten fortsatte for Brækhus ut kampen. Svensson ble stadig svekket, og mot slutten var det lite futt i svensken.

Var uten treneren

Etter sin 30. kamp er Brækhus fortsatt ubeseiret som proffbokser. Duellen med Svensson skulle egentlig gått av stabelen 28. januar, men måtte utsettes etter at Brækhus hadde pådratt seg influensa.

Svensson måtte klare seg uten sin trener Joey Gamache i ringhjørnet. Amerikaneren var slått ut av sykdom tett opp mot kampen. Det var Svenssons annet tap på 19 proffkamper.

Brækhus satte på spill sine fem tittelbelter i WBA (World Boxing Association), WBC (World Boxing Council), WBO (World Boxing Organization), IBF (International Boxing Federation) og IBO (International Boxing Organization).

Det var annen gang Brækhus bokset på norsk jord. Forrige stevne i oktober var det første i Norge siden forbudet fra 1981 ble opphevet.

Som i fjor høst var Michael Buffer ringannonsør. Den amerikanske 72-åringen ropte selvsagt sin verdensberømte frase "Let's get ready to rumble".

Munnhoggeri

Ordkrig hører med til boksesporten, men det gnistret uvanlig mye i opptakten til fredagens stevne. Utskjelling og nedrakking dominerte mediebildet, og det kom tydelig fram at det fortsatt er ondt blod mellom Team Sauerland (Svenssons promotor) og Team Brækhus.

Det var i april 2014 at Brækhus brøt samarbeidet med Sauerland. Den norske boksedronningen bestemte seg da for å stå på egne bein ved å starte sitt eget selskap. Bruddet falt tyskerne tungt for brystet.

Under oppkjøringen til fredagens "hatkamp" kom det påstander om at Brækhus bruker skitne triks i ringen. Fra Sauerland-stallen kom det også utspill om at hun "er på vei ut" og at hun "ikke er den fighteren hun en gang var". Brækhus ble i tillegg beskyldt for ikke å vise sin tidligere trener Ulli Wegner nok takknemlighet.

– Hvis de tror de kan sette meg ut, tar de feil. Dette gjør meg bare enda mer tent, og det kommer til å gå ut over Klara Svensson, stakkars jente, sa Brækhus da munnhoggeriet pågikk for fullt under onsdagens pressekonferanse.

Til NTB sa Brækhus at denne type ordkrig var "noe helt, helt nytt" for henne.

Under torsdagens innveiing slet Brækhus med å komme seg under grensen for weltervekt (66,7 kilo). Etter en stund ble hun veid inn til 66,6 bak lukkede dører. Veteranen var nødt til å gå på vekten uten klær.