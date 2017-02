Berget senket Brann 

Den norske spissen sendte Malmö opp i 2-0 alene med Piotr Leciejewski etter 50 minutter.

Pawel Cibicki ga hjemmelaget ledelsen ti minutter før pause.

Torgeir Børven reduserte til 1-2 for Brann ti minutter etter Bergets scoring, men da Jonas Grønner fikk sitt andre gule kort for munnbruk seks minutter før slutt ble det vanskelig for Brann å score nok en gang.

Dermed ebbet kampen ut med 2-1-seier til Malmö.

