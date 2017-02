Ødegaard-målgivende i Heerenveen-seier

Den norske 18-åringen fikk tillit fra start for Heerenveen etter å ha blitt vraket i forrige kamp mot Twente. Stortalentet fikk da kun seks minutter som innbytter.

Lørdag var han tilbake i startoppstillingen, og sammen med Morten Thorsby var han en del av en midtbanetrio i en 4-3-3-formasjon.

Etter en målløs første omgang havnet det norske stjerneskuddet i begivenhetenes sentrum da han ble stemplet i leggen av motspiller Mohamed El Makrini. Roda-spilleren fikk direkte rødt kort, og Heerenveen fikk spille over en halvtime med en mann mer.

Målgivende

Det er andre gang Ødegaard har blitt stemplet på denne måten.Martin Ødegaard ble også stemplet stygt mot slutten da Heerenveen tapte 0-1 borte mot Utrecht i starten av februar.

Hjemmelaget benyttet seg av overtallet nærmest umiddelbart lørdag, og tok ledelsen da en presis Ødegaard-innsvinger havnet hos Doke Schmidt. Stopperen headet via sin egen skulder og inn i hjørnet der ballen kom fra til 1-0.

Det var Ødegaards første målgivende for Heerenveen.

Heerenveen fikk mer rom etter scoringen, og Ødegaard prøvde seg med et skudd etter 67 minutter, men Roda fikk blokkert forsøket fra den norske unggutten.

Ødegaard ble byttet ut etter 77 minutter.

Straffespark

Hjemmelaget presset på for flere scoringer, og fikk lønn for strevet like før slutt. Henk Veerman sendte i vei en kanonkule opp i nærmeste kryss til 2-0.

Svenske Sam Larsson ga Roda-forsvaret store utfordringer gjennom hele kampen, og på overtid skaffet han straffe for Heerenveen. Reza Ghoochannejhad var sikkert fra straffemerket og sikret 3-0-seier.

Heerenveen, som sto med tre strake tap før oppgjøret mot Roda, klatret til femteplass på tabellen med 36 poeng på 24 kamper. Roda faller på sin side til en 15.-plass med 20 poeng.

