Zucca sørget for Rangers-seier i målfattig kamp

Mats Zuccarello kan notere seg en scoring og 21.23 minutter på isen etter oppgjøret.

Connor Brown sto for det eneste målet for Toronto i første periode under kampen på Air Canada Centre. Andre periode ble målløs.

J. T. Miller utlignet for Rangers halvveis uti siste periode. Dermed gikk det til overtidsspill, hvor ingen av lagene fikk pucken i mål.

I straffeslagkonkurransen klarte ikke Torontos William Nylander å levere på første forsøk. Dermed fikk laget fra New York muligheten, og norske Zuccarello sendte dem i ledelsen. Etter Zucca ble det fulltreffer og utligning for Auston Matthews for Maple Leafs.

Mika Zibanejab sørget for at Rangers tok ledelsen igjen, 3-2. Nazem Kadri hadde det siste forsøket for hjemmelaget, men skuddet ble reddet, og Rangers ble stående med 3-2 og ny seier.

