Zucca med ny straffescoring da Rangers slo Maple Leafs

Det var bare to dager siden forrige Rangers-kamp som måtte avgjøres på straffer. Da var ikke Zuccarello-scoring nok til å hindre tap mot Montreal Canadiens.

Mot Maple Leafs derimot, fikset Zuccarello og Mike Zibanejad 2-1-seier for Rangers i straffeslagkonkurransen. Etter ordinær tid sto det 1-1 etter at Torontos Connor Brown sendte vertene i ledelsen i første periode, mens J.T. Miller sikret forlengelse med sin scoring drøyt ni minutter før slutt i siste periode.

Mot slutten av overtiden bølget spillet voldsomt fram og tilbake. Spesielt Maple Leafs hadde store muligheter til å avgjøre, men målvakt Henrik Lundqvist storspilte bakerst hos New York-laget.

Mellom beina

På straffene startet Lundqvist med å redde William Nylanders forsøk. Deretter var det Zuccarellos tur, som plasserte pucken mellom beina på målvakt. Auston Matthews utlignet, men til slutt var det Zibanejad som fikk æren av å avgjøre kampen til Rangers' fordel.

- Det var en morsom og utfordrende kamp. De er et vrient lag å møte med mye ferdigheter framover i banen. Jeg har dårlig hukommelse, men jeg husker definitivt at vi tapte straffeslagkonkurransen mot Montreal Canadiens hjemme på tirsdag. Vi ønsket ikke å tape to ganger på to dager, så det var viktig å ta denne, sa Lundqvist.

Mest istid

Mens Rangers står med tre seirer og to tap etter straffer denne sesongen, har Maple Leafs tapt hele sju av åtte straffeslagkonkurranser.

Zuccarello fikk 21.23 minutter på isen for Rangers - mest av de offensive spillerne.

