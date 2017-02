Ny rekord på gang for Bjørgen (36), veterangull i vente

Bjørgen runder 37 år 21. mars. Alevtina Koltsjina (Sovjetunionen) topper foreløpig statistikken hos Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Hun var 35 år og vel tre måneder da hun vant 5-kilometeren i Oslo-VM i 1966.

Bjørgen startet Lahti-VM med å bli slått ut i sprinten i kvartfinalen, men meldingen fra henne var klar: – Jeg er i form.

Tidenes mestvinnende langrennsløper har også rukket å bli mamma i løpet av karrieren. Hun sto over forrige vinter etter å ha fått Marius.

Før VM svarte hun dette på NTBs spørsmål om veien fra debuten i 2001 til i dag.

– Det er først skremmende å høre at det er 16 år siden. Det var et spesielt VM der det skjedde mye. Men det var god læring for meg.

Fra før er Bjørgen allerede eldste OL-vinner i kvinnelangrenn (34 år).Lørdag starter hun i sitt 38. VM-renn. Hun har hele 22 medaljer fra disse.

Åtte kvinner har vunnet individuelt VM-gull som 31-åring eller eldre. Dette er de andre, med høyeste alder ved seier: Olga Savjalova (34), Katerina Neumannova (34), Larissa Lazutina (33), Marja-Liisa Kirvesniemi (33), Galina Kulakova (31) og Arianna Follis (31).

Estlandske Andrus Veerpalu er eldst av alle VM-vinnere i individuelt langrenn. Han var vel 38 da han vant i Liberec i 2009.

