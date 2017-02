Norge - Sverige 20-1

Allerede fredag kveld kan den norske gullfangsten vokste når Maren Lundby jakter det første norske kvinnegullet i skihopping.

Og mens Norge har tatt 60 medaljer totalt, står Sverige fattige åtte - og kun én gullmedalje. Den tok Tore Edman i Cortina i 1927. Siste gang hoppere i gult og blått tok VM-medalje var i 1934, da Sven Selånger tok sin tredje strake tredjeplass i verdensmesterskapet.

Selånger var allsidig. Han har også sikret Sveriges eneste kombinertgull i VM-historien. Han ble for øvrig i 1939 første utenlandske vinner i Holmenkollrennet.

I normalbakken, som kom på programmet i 1962, kan Daniel-André Tande og co. sikre den tredje strake triumfen. Anders Bardal vant i Val di Fiemme i 2013, Rune Velta i Falun for to år siden.

Tyngre har det gått i storbakken, hvor Tommy Ingebrigtsens sensasjonelle gull i 1995 er det siste.

Norge topper med 20 gull i hopp og 60 medaljer totalt. Deretter følger Østerrike og Finland med 16 og 14 VM-gull. Totalt har østerrikerne 43 medaljer, finnene 35.

Og faren for at Sverige nærmer seg i medaljekampen er fraværende. Ingen svenske hoppere deltar i normalbakkerennet lørdag.

