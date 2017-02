Johanssons bart lever farlig under VM

For Søre Ål-utøveren vil bli kjent for andre meritter i bakken enn sesongens mest omtalte bart.

– Det er et godt spørsmål. Kanskje ved VM-gull, eller så ryker den i Planica. Så vi får startet på nytt, sier Johansson til NTB om når barten som ville gitt ham jobb i «bartekanalen» TVNorge tidlig på 1990-tallet.

– Begynner du å bli lei den?

– Nei, jeg er egentlig ikke lei den. Det har vært helt fint og har jo skapt litt oppmerksomhet, ler Johansson før han kjenner litt på kjennemerket sitt.

Han ble nummer to i bergiselbakken under hoppuka, men mer litt mer må til før 26-åringen føler de sportslige resultatene er gode nok til å fjerne det som først gjorde ham kjent i hoppbakken.

– Jeg føler jeg har klart det ganske bra, men den sitter fortsatt. Jeg tror mange forventer å se meg med barten. Da er det litt moro å beholde den, sier Johansson.

Sammen med Daniel-André Tande, Johann André Forfang og Andreas Stjernen skal Johansson forsvare de norske fargene. Fredagens kvalifisering bør være en formalitet. Johansson var topp 18 i alle sine treningshopp fredag.

VM-debutant

Det er første gang hopperen som har slitt med alvorlig sykdom er i aksjon i sagnomsuste Lahti, som arrangerer VM for sjuende gang.

– Det er en ny bakke for meg. Jeg har aldri vært her. Jeg tror ikke det gir meg et handikapp. Det har sjelden hindret meg å komme til nye bakker. Jeg har en viss forståelse av hvordan bakken er. Jeg har hoppet i lignende bakker, beroliger Johansson.

– Det er stort. Jeg har jobbet lenge for å komme hit. Jeg sa til meg selv da ting var som det var i fjor med sykdom at jeg skulle til VM. Når du står her, er det veldig deilig. Det har endelig klaffet, sier en lettet VM-debutant.

Før forrige sesong hovnet plutselig Johansson opp i ansiktet. Han fikk aldri svar på hva som rammet ham, men sykdommen satte en støkk i ham – og samtidig kom en voldsomt revansjlyst.

– Det er en sesong jeg ikke har vært borti før. Det er en sesong der jeg endelig har fått gjort som planlagt. Det har gitt meg den selvtilliten jeg har trengt for å ta steget. Jeg har hatt troen, og visste at dersom jeg fikk sjansen i verdenscupen, var jeg kommet for å bli. Det er veldig moro at jeg har klart på reise meg slik, sier Johansson.

Sikter høyt

Han var en av fire hoppere som fikk være med på Asia-turneen i Japan og Sør-Korea. Formpilen peker rett vei.

– Hoppingen er blitt sterkere og sterkere utover i sesongen. Jeg har fått flere topp ti-plasseringer. Jeg har begynt å stabilisere meg på høyt nivå på trening. Får jeg til to gode hopp i konkurranser, er jeg med å krangle oppi der også i VM, sier Søre Ål-hopperen.

– Du har en annenplass i Innsbruck, kan det plutselig bli medalje?

– Det vet man aldri. Jeg går ikke rundt og forventer VM-medalje individuelt, men jeg vet at jeg er kapabel til det. Du vet hva du hopper om, så klart, sier en spent Lahti- og VM-debutant.

