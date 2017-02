Jacobsens råd til Opseth (17): – Ta med deg all mesterskapserfaring du kan

Opseth, som VM-debuterte torsdag, tok seg lett videre fra kvalifiseringen. Allerede fredag kveld er det alvor i jentenes normalbakkerenn.

– Silje har hatt en veldig fin utvikling de siste ukene. Hun hopper veldig bra på ski, løser tingene teknisk veldig fint, men mangler fortsatt litt kraft for å henge med de aller beste. Det er kanskje ikke det hun skal heller. Hun er bare 17-åring, men likevel klar for et renn i et verdensmesterskap, sier NRK-ekspert Jacobsen.

– Og nå kan hun kapre plassen i mikskonkurransen. Hun kniver med Anniken Mork. Det har hun absolutt muligheten til. Silje er en spennende jente, som har mye mer inne enn hun har vist hittil, sier den tidligere Ringkollen-hopperen.

Trenger forbilder

Det er bare et langt skiflygingshopp fra Hønefoss, hvor Jacobsen kommer fra, og til Hole hvor Opseth har vokst opp.

– Det er klart nervene vil være der. De var jo der også i kvalifiseringen. Vi intervjuet henne på sletta og hun sa hun var veldig nervøs på toppen. Det blir ikke bedre i rennet, så ærlig skal jeg som tidligere hopper være, sier Jacobsen til NTB.

– Det handler om å bruke nervøsiteten til noe positiv. Hun har heller ikke så mye konkurranseerfaring heller. Potensialet til å komme seg med i finaleomgangen i morgen er absolutt til stede, mener den tidligere hoppukevinneren.

Etter en sesong der Maren Lundby nesten har vært alene på det norske kartet i damehoppingen, skal plutselig tre jenter i aksjon i Lahti fredag kveld.

Jacobsen sier jentenes vei til respekt og anerkjennelse i hoppbakken ikke har vært lett.

– Det har ikke vært plankekjøring for damehopp. Det har vært mye politisk motstand og gnisninger. Det er tatt tak. De har ikke hatt verdenscup så lenge heller. Du trenger noen forbilder som du ser på skjermen før du får opp bredden. Da får du noen å strekke deg etter. Det har vi ikke hatt, sier Jacobsen.

OL-håp neste år?

– Hva forventer du av Silje i VM-debuten?

– Jeg forventer ingenting av Silje i dette mesterskapet her, men håper hun tar med seg erfaringen hun kan.

– Det er OL allerede neste vinter. Det kan kanskje komme litt tidlig, men når du er ung så kan du ta store steg ganske fort. Jeg tenker nok mer mot neste VM. Jeg tror hun er litt ung og trenger litt mer erfaring, sier Jacobsen

Han har følgende råd til 17-åringen:

– Det er veldig viktig for henne å ta med seg mesterskapserfaring. Når du er med i damehopping er du veteran som 25-åring. Da er det viktig å få med seg erfaring tidlig. Når Maren er så god, er det viktig å henge seg på henne.

Lundby må løfte seg

Før VM var Maren Lundby omtalt som et av Norges fremste gullhåp. Hun hadde ingen stor dag i bakken torsdag.

– Maren var ikke på topp i dag. I intervjuene etterpå var hun veldig flink til å forklare hva som skjer. Det vil si at hun har tryggheten og følelsen i orden. Føler du de rette tingene, er det lettere å endre på ting. Hun kan fint klare å rette på det til rennet. Det kan absolutt bli gull. På sine beste dager er Maren best i verden, sier Jacobsen om jenta som har vunnet fire verdenscuprenn i vinter.

(©NTB)