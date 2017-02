Gullhåpet vil snike seg med i Vikersund 

22-åringen fra Bøverbru er norsk medaljehåp i hopp under Lahti-VM.

– Skiflyging er den ultimate drømmen. Jeg har en plan om å snike meg med utfor i mars som prøvehopper, sier Lundby til NTB.

Over 200 meter

Kvinner slipper ikke til i skiflyging, men Daniela Iraschko-Stolz har hoppet 200 meter i Kulm. Lundby vil strekke seg enda lenger ned i Vikersundbakken, hvor Anders Fannemel har herrenes verdensrekord på 251,5 meter.

– Jeg vet ikke om de klarer å stoppe det. Jeg skal melde meg på til prøvehoppingen og håper jeg slipper til, sier hoppjenta fra Toten.

– Hvor langt kan du hoppe?

– Det kommer an på farten, men vanligvis er det mer fart under prøvehoppingen på torsdag. Gjør jeg et bra hopp og får nok fart over kulen, kan det bli over 200 meter. Da blir det verdensrekord, sier Lundby.

Fem VM

Hun er avhengig av vindforholdene (oppdrift) og farten arrangøren i verdens største skiflygingsbakke setter. Og at ingen setter ned foten for at jenter setter utfor i midten av mars.

– Det er mulig, men det spørs om FIS setter normal fart eller en fart at ingen skal hoppe langt. Det er spennende. Slik jeg hopper teknisk, kan jeg fly veldig langt i en skiflygingsbakke, sier Lundby.

Hun deltar i sitt femte verdensmesterskap. Den uredde jenta har vunnet fire verdenscuprenn i vinter. Lundby tar forventningene foran Lahti-VM med stoisk ro.

– Det er vel mine egne forventninger som er størst. Jeg håper å få til to gode hopp, for da blir det bra. Det skal holde til å være med helt der oppe. Det har vist seg å holde før i sesongen. Da håper jeg ting ikke er forandret og at det holder nå også, sier Lundby foran fredagens individuelle kvinnerenn.

