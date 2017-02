Første verdenscupseier til Løken

Løken var seks hundredels sekund foran tyske Tobias Müller, mens Bastien Dayer på tredjeplass var slått med nesten to sekunder.

– I dag var forholdene, lyset og formen på topp. Et sinnssykt bra arrangement. Jeg leverte på ingen måte et perfekt renn, for det er alltid noe som kan bli bedre, sa Løken etter rennet.

– Det har ikke helt gått opp for meg at jeg vant. Etter en så skadepreget oppkjøring, med to skulderskader, smaker det ekstra godt endelig å ta min første verdenscupseier.

Han var ikke eneste norske på pallen i Hurdal. Mathilde Olsen Ilebrekke kjørte inn til 2.-plass i kvinnenes renn, slått bare av den suverene sveitseren Amelie Reymond.

– Jeg er veldig fornøyd med både kjøring og skøyting i dag. Det er deilig å få til noen gode svinger og et godt hopp, sa hun.

– Og det var helt vilt bra jobba av Trym i dag.

Reymond seiret 6,39 sekund foran Ilebrekke, som igjen var nesten to og et halvt sekund foran britiske Jasmin Taylor.

Ådne Kristenstuen fulgte godt opp med 4.-plass i mennenes renn, ett fattig hundredels sekund fra tredjeplass, og landslagssjef Martin Gjøra var fornøyd.

– Den internasjonale konkurransen er beintøff, og det er tre år siden en norsk mann vant et verdenscuprenn. I dag var Trym helt rå, og det var spesielt artig at han lyktes på hjemmebane, sa han.

– Mathilde viser god form, og Ådne imponerte også.

Verdenscuphelgen i Hurdal fortsetter med parallellsprint lørdag og sprint søndag.

(©NTB)