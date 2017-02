Bård Finne til Vålerenga

Det melder VIF på sin hjemmeside fredag.

Spissen skal gjennomgå den medisinske testen i spanske Marbella, hvor Vålerenga for tiden er på treningsleir.

Den tidligere Brann-junioren forlot Bergen til fordel for tysk 1. Bundesliga og Köln i 2013. 22-åringen fikk ti kamper for Köln, hvor han noterte seg for ett mål, før turen gikk videre til Heidenheim i januar 2016.

Finne har fått draktnummer 11 i Vålerenga.

(©NTB)