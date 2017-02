Assist for Martinsen da Colorado ble overkjørt 

Det var Viktor Arvidsson som startet ballet torsdag og satte 1–0 for hjemmelaget, mens Avalanches Jarome Iginla utlignet etter få minutter i første periode. I andre periode sørget Patrick Wiercioch for ledelse for bortelaget, med assist fra Andreas Martinsen. Men Predators var ikke til å stoppe daFilipForsberg satte i gang.De tre siste målene var det han som sto for, og Nashville-laget fikk 4-2-seier.

Martinsen var på banen i nærmere 13 minutter.

(©NTB)