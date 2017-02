Arne Scheie om Lahti-minnene: – Den første beskjeden jeg fikk var at Knut Th. Gleditsch var død 

NRK-legenden hadde akkurat ankommet den finske skimetropolen da han fikk en svært trist beskjed hjemmefra.

– Det var utrolig tøft og vondt. Jeg kom til Lahti lystig og i godt humør. Den første beskjeden jeg fikk etter ankomst var at Knut Th. Gleditsch var død, sier Scheie.

– Det var et enormt sjokk. Vi var gode kolleger og hadde omgang utenfor yrkeslivet. Det var en ung mann og min beste kollega, om ikke i 100 år, så i mange år. Det la en demper over hele verdensmesterskapet for min del, sier Scheie 16 år etter.

"Verdig kommentering"

"Gle", som de kalte ham, døde av kreft 13. februar 2001 – kun 62 år gammel. Som sin gode venn og kollega i TV-sporten, hadde også han kommentert vinteridrett og tippekamper i flere tiår.

Gleditsch sluttet i NRK i 1991, men de to bevarte det tette vennskapet også etter at den munnrappe kommentatoren gikk til TV3.

– Og så fikk du alt tullet med finnene og svak norsk hopping i tillegg. Et fælt mesterskap. Men du må bare gjøre jobben og kommentere, men det var ikke mange grunner til å være begeistret i det mesterskapet. Noen sier at "The Show must go on", men for min del handlet alt om å gjøre en "verdig kommentering" til minne om Knut, sier en beveget Scheie til NTB foran årets ski-VM i Lahti.

Scheies minner fra Lahti er ikke spesielt gode.

– I 1978 var det dårlige boforhold og svake resultater i hopp (Per Bergerud beste nordmann p å 19.-plass i storbakkerennet. Roger Ruud nummer ni i normalbakken). I 1989 måtte jeg sette over til tekst-tv midt i storbakkerennet og 2001 fikk jeg Knuts dødsbudskap. Lahti er ikke noe drømmested, sier Scheie.

Bakglatt for tippekampen

Ski-VM og vinter-OL betydde for øvrig ofte at de populære tippekampene fra England ble droppet.

– NRK hadde i motsetning til Sverige ikke vane for å sendte tippekamper under VM og OL, selv om vintersporten var over før kl. 16.00. Jeg vet ikke hvorfor man ikke ville sende fotball fra før jul og til etter VM var over, sier Scheie.

Under Calgary-OL hadde NRK-ledelsen lært. Problemet var at Scheie og Gleditsch var reist til Canada.

– Jeg husker Sølve (Grotmol) reddet to tippekamper da vi andre hadde reist til OL i Calgary (1988). Det ble nevnt som argument at man ikke skulle sende tippekamper når vi var på hopp eller alpint, men når det er sagt, var det nokså få hopprenn og alpinbegivenheter som ble sendt den gangen.

– De sa jo at de måtte passe på kommentatorene (arbeidsbelastning), men vi ville jo gjerne reise til England, mimrer Scheie.

