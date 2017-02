Tre norske jenter klare for VM-hopprenn

Maren Lundby, som var den første hopperen utfor et VM-renn for kvinner for åtte år siden, var direkte kvalifisert til fredagens renn. Hun nådde 88,5 meter i sitt kvalifiseringshopp. Det var et stykke bak de beste.

– Det var helt greit. Det en spesiell bakke som er litt brattere enn vi er vant med. Det vi har gjort tidligere i sesongen har ikke noe å si. Medaljene deles ikke ut før fredag, sa Lundby til NRK.

Maren Lundby er en av forhåndsfavorittene i VM etter at hun har vunnet fire ganger denne sesongen. Bøverbru-jenta har dessuten vært på pallen ni ganger.

17 år gamle Silje Opseth hadde ingen problemer med å kvalifisere seg. Med 83 meter og 93,1 poeng ble hun nummer 23 av dem som måtte kvalifisere seg til fredagens renn.

26-åringen Anniken Mork landet 1,5 meter lenger nede i bakken, men med et dårlig nedslag fikk hun bare 89,6 poeng og havnet på plassen bak.

– Det gikk greit, men det er nok litt mer nerver nå enn under trening, sa Opseth til NRK.

– Det var et hopp som kvalifiserte til VM i hvert fall. Jeg må lande mye bedre, sa Mork om hoppet sitt.

Best i kvalifiseringen ble Chiara Hölzl fra Østerrike med sine 96,5 meter.

