Småskjelven Forfang: – Som en seier for min del

– Det er godt å få muligheten igjen. Det er dette jeg har trent for de tre-fire siste ukene når jeg har droppet verdenscup. Det var et veldig dramatisk valg vi tok. Det å få noen små, gode svar allerede, synes jeg er veldig godt, sier Forfang om dramaet som til slutt sikret ham tur til Lahti-VM.

– Jeg er veldig glad. Jeg var litt småskjelven da jeg kom til bakken. Nå føler jeg at jeg får puste igjen, med noen dype drag. Det er godt ikke å være så nervøs lenger, fortsetter hopperen fra Tromsø Skiklubb.

Han vartet opp med tre pene hopp i VM-bakken torsdag. Treningshoppene målte 93, 94 og 95 meter. I første treningsomgang var han faktisk nest best, hopperen som sikret VM-billett ved å droppe konkurranser mot de beste.

– Jeg startet med et veldig godt førstehopp. Det var akkurat slik jeg hadde lyst å starte. Jeg hadde tenkt og visualisert mye hvordan ting skal skje. Det å gjennomføre som planlagt er utrolig godt. Det fløt ganske bra på trening. Jeg følte jeg kunne slappe av, senke skuldrene og la det stå til, forteller Forfang idet vinden igjen begynner å ta tak i den finske skimetropolen.

– Jeg tenkte at det ville bli vanskelig å komme utenom meg etter at jeg hoppet som jeg gjorde, sier TSK-hopperen om laguttaket.

Kun på trening

Valget ble lettere for landslagsledelsen å ta enn de trodde. I realiteten handlet det om den fjerde og siste plassen bak Daniel-André Tande, Robert Johansson og Andreas Stjernen.

– Jeg får brukt det jeg har av bein og tråkket til på hoppkanten. Det slet jeg med tidligere i sesongen. Jeg får utløp for mer energi på hoppkanten, ganske enkelt, sier en lettet Forfang.

– Og nå er du plutselig en medaljekandidat?

– Det skal ikke jeg annonsere meg som. Man vet hva jeg er god for på gode hopp, så får vi se. Man må ha litt flaks, og da er mye mulig, sier Forfang.

Han har tidligere gått helt til topps i verdenscuprenn, og vet at han på sine beste dager har nivået inne til å tukte de beste i verden.

– Og nå er selvtilliten tilbake for fullt?

– For fullt vil jeg ikke si. Jeg har fortsatt bare hoppet på trening. Jeg skal holde meg litt i luggen fortsatt. Jeg har fortsatt ikke prestert i konkurranse, bare vært hjemme og trent, påpeker 21-åringen som gikk til topps i Titisee-Neustadt for et lite år siden.

Var langt nede

VM-starten kunne neppe vært særlig bedre.

– Det er viktig og utrolig godt. Jeg klarer å puste med magen igjen. Det er helt avgjørende for å hoppe godt, sier Tromsø-hopperen.

Om han ikke sikret medalje under treningshoppingen torsdag, føltes det som en stor seier.

– Først og fremst var dette en seier for min egen del. Bare det at jeg har hoppet godt på en offisiell trening er en seier i seg selv. Jeg har vært langt nede. Jeg tar med meg det som er positivt og er klar til å "gunne" på, sier en langt mer selvsikker Forfang.

Anders Fannemel og Tom Hilde må se lørdagens renn fra sletta.

(©NTB)