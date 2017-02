Ranieri fikk sparken i Leicester

Flere britiske medier meldte torsdag kveld at Ranieri var ferdig i Leicester, og klubben la ut en melding som bekrefter det.

"Resultatene i inneværende sesong har satt klubbens Premier League-status i fare, og styret konkluderer motvillig med at et bytte av sportslig ledelse er nødvendig til klubbens beste", står det.

– Dette har vært den vanskeligste avgjørelsen vi har fattet i de sju årene siden King Power kjøpte Leicester, men vi er nødt til å sette klubbens langsiktige interesse foran alle personlige følelser uansett hvor sterke de er, sier viseformann Aiyawatt Srivaddhanaprabha i en uttalelse.

– Claudio tok med seg enestående kvaliteter til jobben. Hans lederegenskaper, evne til å motivere og avmålte tilnærming har reflektert den rike erfaring vi visste han ville gi Leicester. Hans varme, sjarm og karisma hjalp ham til å forvandle måten klubben ble oppfattet og til å utvikle dens globale profil. Vi vil alltid være takknemlige for det han hjalp oss å oppnå.

Vanskelig

Ranieri førte "revene" til et sensasjonelt seriegull i England forrige sesong, men han og laget har slitt med å gjenskaper formen denne sesongen. Leicester ligger på 17.-plass etter 25 runder, kun ett poeng over nedrykksstreken.

– Vi ventet aldri at fjorårets ekstraordinære bedrifter skulle gjenskapes. Å overleve i Premier League var vårt første og eneste mål ved sesongstart, men nå må vi kjempe for å innfri det, og vi føler at vi må gjøre denne endringen foran de gjenstående 13 kampene, sa Srivaddhanaprabha.

Midlertidig

Ranieris assistent Craig Shakespeare og førstelagstrener Mike Stowell skal lede laget inntil en ny manager er ansatt. Leicester møter Liverpool i seriekamp mandag.

Ved siden av Ranieri har også Paolo Benetti og Andrea Azzalin i Ranieris trenerteam forlatt klubben.

Onsdag kveld spilte Leicester første åttedelsfinale i mesterligaen og tapte 1-2 borte for Sevilla. Det ble Ranieris siste kamp som manager.

(©NTB)