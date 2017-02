Nilsson på hodet ut i semifinalen

Nilsson hadde ingen problemer med å ta seg til kvartfinale, men i semifinaleheatet ble det problemer for Malung-jenta. Nilsson havnet bak fra start og måtte forsøke å manøvrere seg fram.

I siste sving var hun nesten på høyde med Maiken Caspersen Falla og russiske Natalia Matvejeva, men i iveren gikk Nilsson på hodet i snøen og tok med seg Matvejeva. Dermed var medaljesjansen borte for begge.

Nilsson var den store favoritten foran torsdagens sprint. Etter hennes første verdenscupseier for 14 måneder siden har hun vunnet ytterligere ni ganger, blant annet de fem siste sprintene hun har vært med i. I VM-prologen ble hun riktignok bare nummer ni.

Under VM i Falun for to år siden hadde Nilsson ennå ikke vunnet i verdenscupen, og hennes tre sølv gjorde henne til "Silver-Stina". Torsdag drømte svenskene om gull, men slik gikk det ikke.

Også regjerende verdensmester Marit Bjørgen, Kathrine Harsem, Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng røk ut før finalen i Lahti torsdag.

