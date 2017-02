Mourinho frykter lang europaliga-reise

Kamper i Premier League, europaligaen, FA-cupen og ligacupen gjør at de rødkledde har nok å gjøre på fotballbanen. Etter onsdagens seier mot St. Etienne i europaligaen håper Mourinho derfor å unngå en langtur til for eksempel Russland i europaligaens åttedelsfinale.

– Hvis jeg kunne velge, ville jeg ikke reist langt i neste runde fordi vi møter Chelsea i FA-cupen mellom kampene, sa Mourinho etter seieren mot St. Etienne.

– Vi møter Middlesbrough borte etter returmøtet, så jeg vil heller foretrekke Lyon – en to timers flytur – enn for eksempel Krasnodar eller et annet lag langt unna.Men jeg er vant til vanskelige trekninger. Noen ganger tror jeg noen baller (som inneholder lagene) er varme og andre kalde, fortsatte portugiseren.

Manchester-laget vant 4–0 sammenlagt mot franske St. Etienne i europaligaens 16.-delsfinale. Til tross for at laget hadde en komfortabel 3-0-ledelse fra første kamp, mønstret Mourinho likevel en sterk ellever torsdag. Blant annet var Zlatan Ibrahimovic og Paul Pogba tilbake i startelleveren etter å ha startet på benken mot Blackburn i FA-cupen i helgen.

Begge fullførte sågar 90 minutter ettersom skader på Henrikh Mkhitaryan og Michael Carrick tvang fram andre bytter fra Mourinho.

Søndag spiller United ligacupfinale mot Southampton på Wembley.

