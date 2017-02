Jansrud uten maksimal trivsel i hjemmebakken

– I dag kjørte jeg for å få et bra resultat, for det er ingen som holder igjen noe særlig i og med at vi bare har denne ene gjennomkjøringen, før vi er i gang for alvor fredag, sa Jansrud til NTB etter å ha kjørt inn til 7. beste tid.

– Ingen har råd til å bremse på en dag som denne. Slik var det med meg også, men jeg følte at jeg ikke traff helt som jeg skulle ønske. Det er en urolig utgave av Kvitfjell vi opplevde nå, la han til.

– Det kommer av at det har snødd litt i natt, og arrangørene har slitt litt med å beholde den fine snøen de har hatt, så det er veldig vekslende forhold fra løs snø til is. Det er litt uvanlig, og jeg trives ikke så godt på slike forhold, men det er greit å få en gjennomkjøring og få justert det til før rennet fredag, forklarte Jansrud.

Sølv og syk

Jansrud fikk med seg en sølv og en fjerdeplass hjem fra VM i St. Moritz, der han slet med sykdom under hele mesterskapet. Han måtte bryte i kombinasjonen på grunn av voldsomme hostekuler, og et par dager senere reiste han hjem.

– Er du helt frisk nå før denne helgen på hjemmebane?

– Nei, de problemene jeg slet med i VM er ikke helt borte ennå, men det er klart at forskjellen fra forrige uke til nå er stor. Da sto jeg og hostet og hostet uten stopp. Nå har det roet seg, så om det ikke er helt borte, er det mye bedre. Jeg er klar for å kjøre renn, svarte Jansrud uten å nøle.

– Det eneste jeg må passe på er at jeg ikke blir stående for lenge å prate etter at jeg har kjørt og er litt svett, for da begynner det å krible og klø litt, la han til.

Litt treg

Kjetil Jansrud har hatt en helt spesiell oppladning til årets Kvitfjell-helg. Førsteprioritet har vært å bli frisk, og det har han nesten klart.

– Jeg har ikke gjort noe den siste uken. Jeg kunne nok ha trent litt også, men jeg fulgte ordren jeg fikk om å ta det helt rolig. Det førte til at kroppen føltes litt treg etter å mange dager uten aktivitet, men gjennomkjøringen nå gjør meg klar til fredag. Den lille tregheten fikk jeg ristet av meg nå, sa Peer Gynt-løperen.

Jansrud har seks pallplasser i verdenscupen til nå i år. Det er blitt fire seirer. Han var fartskongen i alpinsirkuset i første del av sesongen. Nå er han klar til å ta opp den tråden på hjemmebane, og selv om han ikke var helt i toppen på treningsomgangen torsdag, er han på armlengdes avstand av de raskeste som torsdag var VM-gullvinneren Erik Guay, østerrikeren Hannes Reichelt og franskmannen Brice Roger.

