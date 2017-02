Helt syk VM-oppladning for Graabak

25-åringen har trøblet både med smertefulle ribbeinsbrudd og en seig matforgiftning foran VM i Lahti.

– Nesten like mye som et OL. Det er stort å være best når alle er på sitt beste. Det er det også handler om i VM, sier Graabak til NTB om hva et verdensmesterskap på ski betyr for en gullvinner fra Sotsji-OL.

– Hvordan er følelsen av å være best i verden?

– Det er en blanding mellom enorm glede og lettelse. Du føler deg fri, det er litt snedig. Du flyr, illustrerer Byåsen-løperen.

Han er beste norske kombinertløper i verdenscupen med åttendeplass i sammendraget. To ganger har han tatt seg inn på pallen i en sesong fullstendig preget av tysk dominans. Sykdom og skade har gjort at trønderen ikke har konkurrert i verdenscupen siden midt i januar.

Graabak trosset ribbeinssmertene da han gikk verdenscup i VM-byen i starten av januar.

– Jeg kjenner ikke så mye til dem lenger. Det har gått over seks uker. Det er så bra som det kan bli. Det er godt. Jeg prøvde meg her i januar, fem dager etter at jeg tok ribbeina. Det anbefales ikke. Alle som har gjort det, vet at det ikke funker. Det visste ikke jeg, så jeg prøvde – men det var ikke lurt, innrømmer OL-helten.

"Helt bortreist" i Chaux-Neuve

Men problemene bare fortsatte for Graabak.

– Jeg hadde akkurat begynt å riste av meg ribbeinsbristen i Val di Fiemme. Jeg følte meg litt uggen under dag to i (det neste verdenscupstevnet) Chaux-Neuve på morgenkvisten. Jeg prøvde å hoppe, men fikk ikke i meg noe mat og måtte hjem på hotellet.

– Da jeg omsider forsto at dette ikke gikk, slo det ordentlig til og jeg var dårlig i over en uke. Det var ingen normal matforgiftning, for det skal gå over etter en dag og du har kastet opp. Det varte lenge. Jeg sov vel omtrent i 30 timer på to døgn. Jeg var fullstendig bortreist de første døgnene. Det var ikke noe særlig, men det er jeg kvitt nå, heldigvis, sier en spent VM-løper.

– Jeg hadde lagt opp løpet til å konkurrere mye i januar, men jeg har knapt kunnet konkurrere i januar. Det var en strek i regningen. Jeg er klar til å angripe nå, sier Graabak.

Skremt av tysk stabilitet

Kombinertgutta står uten individuell seier i vinter. Tyskerne har vist seg umulig å slå.

– Det er ikke toppnivået deres som skremmer meg, det er stabiliteten. I et VM er det bare en konkurranse. Da holder det ikke å være stabil, da avgjør toppnivået, sier Byåsen-løperen optimistisk.

Tryggheten om at formen holder til å være helt der oppe uten skader og sykdom, har vært viktig. Nå starter jakten på Norges første individuelle VM-gull siden 2001.

– Jeg visste ikke at rekken var så lang. Det er litt for lenge siden. Jeg har ikke vært med siden 2001, så jeg kan ikke ta på meg hele skylden. Vi har jo tatt utallige verdenscupseirer. At vi ikke har vunnet i VM, er litt for dårlig, medgir Graabak.

Trøsten for være at det kunne vært verre. Sverige har ikke vunnet siden Sven Selångers triumf i Innsbruck i 1933.

– Vant dem virkelig da? Det visste jeg ikke, humrer Graabak.

