Heller ikke Espen Andersen slapp unna sykdom

Heldigvis rakk Lommedalen-utøveren å bli frisk i tide til verdensmesterskapet i Lahti. Han var den åttende kombinertløperen som ble rammet av sykdom på det norske verdenscuplaget.

– Det har vært mye på hele gjengen. Jeg ser ingen grunn til å ta noen ekstra sjanser. Det er bare VM annethvert år, sier Espen Andersen om håndhilse-nekten.

23-åringen innrømmer at man frykter mer sykdom skal spolere Lahti-VM, selv om han håper gjengen er ferdig med legebesøkene.

– Det er alltid en frykt for sykdom, men jeg er blitt frisk igjen. Jeg var syk for noen uker siden, men håper jeg har bedre immunforsvaret for resten av året. Jeg er ikke så fryktelig redd for mesterskapet, sier Andersen.

Avviser slurv

Norgesmesteren avviser at kombinertlandslaget har slurvet med hygienen.

– Selv om vi er nøye, blir vi syke. Vi var ute på reise hver helg i januar. Kroppen blir sliten av alle rennene, og det skal bare et nys til før vi blir syke. Fly og flyplasser er det verste, hvor folk hoster rundt deg. Det er vanskelig å forsvare seg mot det. Du går og irriterer deg når folk som hoster ikke klarer å holde seg for munnen engang. Når du flyr så mye som vi gjør, er det alltid vanskelig å holde seg unna, sier løperen med VM-bronse på juniornivå fra 2012.

Det er foreløpig uklart om han får bli med i fredagens individuelle konkurranse. Én mann må ut. Det endelig uttaket kommer senere torsdag.

– Det blir spennende å se. Jeg må komme med på laget. Treffer jeg, har jeg pallmuligheter. Jeg har hengt bra med på trening. Jeg er ikke blant de største favorittene, det får tyskerne ta seg av, men en god dag kan holde til pallen, sier Norges neste best kombinertløper i vinter.

Fjerdeplassen i Val di Fiemme er det nærmeste 23-åringen har vært pallen.

– Jeg var to sekunder unna i Val di Fiemme. Jeg var en taktisk feilvurdering unna pallen. Jeg var veldig sprek. Det er småting. Det kan være så lite som at du bommer på hvilken posisjon du har i gruppa, det kan være forskjell på andre eller tredjeplass og fjerde eller femteplass, sier Andersen.

Gulltørke i VM

Norge har ikke vunnet individuelt VM-gull i kombinert siden Bjarte Engen Vik gikk til topps i nettopp Lahti for 16 år siden.

– Det er veldig lenge siden forrige gull. Det var i Lahti sist, så det hadde passet bra. Men Jørgen tok gull i OL. Så vi har vist at vi kan i mesterskap. Vi har kanskje ikke klart å toppe formen så ofte til mesterskap, mener Andersen.

Han er ikke så redd for vinterens tyske dominans.

– Det må hoppes lengre og gås fortere i sporet. De har klart å ta steg. Jeg tror ikke de har så mye mer å gå på i VM enn de har hatt i vinter. Jeg tror vi har tatt litt tak. De fikk litt sjokk da Riiber hoppet fra dem i sommer, så de har nok lagt ned litt ekstra i arbeidet og vært flinkere enn oss, sier en medaljesugen Espen Andersen.

