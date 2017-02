Haraldseid forlenger med Haugesund

Det bekrefter klubben på sin nettside.

– Det er meget gledelig at Kristoffer har bestemt seg for å bli værende da vi aldri har lagt skjul på at vi har ønsket å ha han med videre. Kristoffer holder et høyt nivå og vi vet akkurat hva vi får med denne signeringen, sier trener Eirik Horneland.

Haraldseid spilte 25 kamper i eliteserien for Haugesund forrige sesong. Spilleren som primært er høyreback, scoret to mål og hadde fire målgivende pasninger.

Han har også spilt flere kamper for Norges U21-lag.

(©NTB)