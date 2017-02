Forsinket Brækhus "vant" innveiingen

35 år gamle Brækhus forsvarer alle sine VM-belter i weltervekt mot Svensson (29) i Oslo Spektrum fredag. Kampen skulle egentlig ha gått av stabelen 28. januar, men den måtte da utsettes fordi Brækhus hadde pådratt seg influensa.

Torsdag kveld var det innveiing for de to duellantene. Svenssons vekt var 65,8 kilo. 29-åringen, kalt "den svenske prinsessen", smilte og spøkte med de frammøtte under sin innveiing.

– Har noen sett dronningen?, utbrøt Svensson fra scenen etter å ha gått av vekten. Hun viste selvsagt til Brækhus.

–På grensen

Den verdensberømte ringannonsøren Michael Buffer presenterte innveiingen i Oslo.

– Alle beltene står på spill. Klara Svensson, den svenske prinsessen, er utfordrer til alle Brækhus' titler, innledet 72-åringen fra Philadelphia.

– Nå er Cecilia Brækhus på vei, la han til.

Men den norske bokseprofilen lot vente på seg på scenen. Så kom forklaringen fra Buffer.

– Brækhus er helt på grensen av det som er tillatt, så hun må veie seg inn uten klær. Vi ber om forståelse for at det ikke skjer her ute. Hun kommer snart ut for å ta bilder, sa amerikaneren.

Til slutt ble det opplyst at Brækhus hadde veid inn til 66,6 kilo bak lukkede dører. Grensen for weltervekt er 66,7.

Klara Svensson var ikke fornøyd med forsinkelsen.

– Jeg har aldri opplevd lignende, dette er uprofesjonelt og respektløst overfor alle involverte. Ikke bare for meg, jeg driter i det. Så lenge hun kommer i morgen, sa Klara Svensson om Brækhus, ifølge Nettavisen.

Muskler

En smilende Brækhus møtte til slutt opp, men da var Svensson dratt. Brækhus poserte villig for fotografene. Så kom også forklaringen på forsinkelsen.

–Jeg ønsket ikke å stå kliss naken på scenen, det var eneste grunn. Dette har jeg gjort mange ganger. Det er viktigste er det som skjer i morgen, sa bergenseren.

–Jeg har lagt på meg litt muskler. Det merkes (på vekten). Når jeg skulle veie inn, så måtte jeg hive alle klærne. Det hadde jeg ikke lyst til å gjøre foran "hele Norge". Jeg tok det derfor på bakrommet, men alle de offisielle var til stede. Det var akkurat på grensen, men alt er greit før kampen i morgen, la hun til.

Hun bare lo av Svenssons irritasjon.

–Min prioritering er å være hundre prosent til i morgen. Jeg tror det blir en knallbra kamp, sa Brækhus.

(©NTB)