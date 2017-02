Forfang fikk den siste plassen

Daniel André Tande, Robert Johansson og Andreas Stjernen hadde allerede fått klarsignal, mens én plass sto åpen til etter torsdagens trening i VM-byen. Der viste Forfang de beste taktene.

–Det er godt å få muligheten. Det er dette jeg har trent for de siste tre-fire ukene etter at jeg valgte å hoppe av verdenscupen. Det var et dramatisk valg å ta, sa Forfang til NTB etter at uttaket var klart.

–Det er bra at jeg allerede nå får gode svar, tilføyde han.

Forfang fikk plassen på bekostning av Anders Fannemel.

–Hoppingen min i dag var for dårlig. Jeg gjorde det veldig enkelt for dem å ta ut laget, sa Fannemel om vrakingen.

