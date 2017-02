Europaligasjokk fra RBKs overmenn

Etter et hederlig 2-3-tap i Spania avgjorde den kypriotiske klubben kampen med to mål i annen omgang og holdt unna selv om laget spilte nesten en halv time i undertall etter at Pieros Sotiriou ble utvist.

Det var Sotiriou som ga APOEL ledelsen med et akrobatisk volleyskudd bare 30 sekunder ut i annen omgang. Yannis Gianniotas doblet ledelsen på straffespark etter at han selv ble felt av Mikel Belenziaga.

Dramatisk var det også i St. Petersburg, der hjemmelaget Zenit så ut til å ha revansjert 0-2-tapet borte mot Anderlecht da kampen gikk inn i sitt siste minutt og laget ledet 3-0.

Mål av Giuliano (2) og Artem Dzjuba var ikke nok til å sende Zenit videre, for i siste minutt nikket svenske Isaac Kiese Thelin inn 3-1, og dermed går den belgiske klubben videre på bortemålsregelen.

Et mål av Nick Viergever tidlig i annen omgang ble det eneste i de to kampene mellom Ajax og Legia Warszawa. Den nederlandske klubben vant på hjemmebane og er med i trekningen fredag.

Villarreal berget ansikt etter 0-4-smellen på hjemmebane mot Roma ved å vinne 1-0 i Italias hovedstad, men Rafael Santos Borrés scoring var altfor lite til å ta laget videre.

Besiktas tok seg kontrollert til åttedelsfinale med 2-1 hjemme mot Hapoel Beer-Sheva, som tidligere var slått 3-1 i Israel.

