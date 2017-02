Det går mot bingorenn i Lahti-VM

Kun noen få jentehoppere rakk å sette utfor i VM-bakken onsdag. De beste med Maren Lundby i spissen blåste vekk og fikk aldri sjansen.

Heller ikke gutta slappe til. Et forferdelig vær dro inn over den finske VM-byen onsdag kveld. Vinden blåste kraftig og nysnøen som kom føk rundt. Det var umulig å hoppe. Værmeldingen antyder noe bedre forhold under torsdagens damekvalifisering, mens det både fredag og lørdag går mot klassiske bingorenn i normalbakken.

Ubekymret

Lite testing i VM-bakken bekymrer ikke de to fremste norske VM-håpene Daniel-André Tande og Maren Lundby.

– Det har egentlig ikke noe å si. Vi har offisiell trening torsdag, og dermed får vi flere hopp enn vi pleier. Vi har også vært her på samling, slik at vi vet hvordan bakken er, beroliger Tande.

– Frykter du bingorenn?

– Jeg er ikke redd for det, men det kan bli det. Vi er i Lahti, og du er dum dersom du forventer at vi kan hoppe her hver eneste dag med identiske forhold for alle sammen, sier Tande til NTB.

Maren Lundby kommer full av selvtillit til den finske skimetropolen etter fire seirer i vinterens verdenscup.

– Det er en fantastisk situasjon å være i. Jeg har aldri vært der før. Jeg føler ting er på stell. Du merker at det er litt annerledes. Det er litt mer nerver, men jeg har ikke fått hoppet i bakken. Det er deilig å utsette det litt. Det blir litt fysisk og teknisk trening i stedet, sier Bøverbru-jenta.

Kom sent

22-åringen kom bevisst sent til Lahti. Først tirsdag kveld var verdenscuptreeren på plass på finsk jord.

– Jeg kom først i går og sto over første trening. Så lenge jeg har det klart teknisk, behøver jeg ikke mange hopp i bakken for å prestere. Mer trening gir bare mer surr, mener Lundby.

Anniken Mork og Silje Opseth var de eneste norske innslagene som rakk å sette utfor i VM-bakken før været ble helt umulig onsdag.

For hoppgutta gikk det bare i surr i vindkastene.

– Vi havnet jo også på langrennsbussen og ble satt av på langrennsarenaen, sier Tande.

Jentenes individuelle renn går fredag, gutta VM-konkurranse i normalbakken lørdag. Søndag er det kjønnsblandet lagkonkurranse.

(©NTB)