17-åring vil kapre lagplassen fra Mork

To jenter og to gutter skal konkurrere i den kjønnsblandede laghoppingen søndag.

– Det å konkurrere i mikskonkurransen er drømmen med å være her. Jeg skal fighte med Anniken om den plassen. Hun har vært sterk i år. Jeg håper å få ut bedre hopping enn tidligere, sier 17 år gamle Silje Opseth til NTB.

– Det er nok litt fighting i kulissene. Vi er klare på at vi begge har det som mål. Samtidig er vi her som lag og må gjøre hverandre gode, påpeker jenta som hopper for Holeværingen.

Anniken Mork har i motsetning til Opseth kapret verdenscuppoeng i vinter. 17 poeng har det blitt på Mork, som nylig satte bestenotering med 25.-plassen i Ljubno.

– Jeg har hoppet bra i det siste og tatt verdenscuppoeng jevnt og trutt som den eneste bak Maren. Den siste plassen står mellom Silje og meg. Hoppingen her har vært bra, spesielt det første treningshoppet. Får jeg ut mer som det, er det ingen tvil, sier Ready-hopperen.

Mangler flytrening

Hun startet som skihopper i en alder av 20, egentlig altfor sent. Landslagssjef Christian Meyer påpeker at man nå ser en langt større rekruttering i damehopping allerede i åtte-tiårsalderen. Mork har ladet opp med lange svev i Holmenkollen.

– Jeg trengte flytrening. Jeg startet jo bare som 20-åring. Det er vel egentlig ti år for sent, men jeg prøver å bevise at det meste er mulig. Jeg har det som skal til fysisk, men mangler litt i flyfasen. Jeg har trent i stor bakke, men gått ned i normalbakken mot slutten. Det er mye mer morsomt å hoppe i stor bakke. Jeg håper det blir mer og mer av det, sier 26 år gamle Mork før den individuelle konkurransen i Lahti fredag.

Mork studerer både idrettsbiologi og er inne i sitt fjerde år på veien mot å bli veterinær.

– Jeg har en ekstra knapp på klokka som gjør at jeg får en ekstra time i døgnet, spøker Mork.

– Det handler mye om å være strukturert og legge en plan for hvordan du skal løse hverdagen. Jeg tror jeg har en fordel at jeg ikke trenger å lese ting så mange ganger for å huske det. Jeg har fotografisk hukommelse som hjelper meg i studiene. Det er godt å ha noe ved siden av hoppingen. Jeg tror det er sunt å bruke hodet noe utenfor bakken, sier Ready-jenta.

Sjelden på skolen

Skolekameratene ser hun lite til.

Jeg har vært tre dager på skolen denne vinteren. Det er ikke mye. Jeg er veldig lite på skolen. Jeg bruker mest tid på egenstudier. Med mange reiser, blir det mye tid på flyet. Da får jeg koblet av fra hoppingen, sier Mork.

Hun håper å bruke VM som en nyttig gjennomkjøring før neste års store OL-drøm:

– Jeg hopper høyest på bakken (god spenst), men det handler om å hoppe lengst i bakken. OL neste år ligger i bakhodet. Jeg kjenner på det. Jeg har lyst å komme dit. VM er veldig viktig. Det handler om å samle mest mulig poeng og gode plasseringer i året som går for å sikre OL-plass, sier nummer 46 i jentenes verdenscup.

Junior-VM

Opseth på sin side har VM-erfaring på juniorsiden. Hun imponerte under sommerhopping, men fikk trøbbel da snøen kom.

– Det er stort å være med i et VM. Jeg har jobbet i lang tid for å komme hit. Jeg er veldig takknemlig for at jeg får stå her. I sommer så jeg for meg at det gikk veien, men så kom vinteren og hoppingen gikk ikke så bra som jeg håpet.

– Jeg har jobbet hardt på hjemmebane den siste uken. Det er mye av grunnen til at jeg er her nå. Jeg har terpet på teknikken, for den har ikke vært på sitt beste.

