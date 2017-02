Østberg-skuffelse i VM-åpningen

–Jeg hadde håpet det skulle gå litt bedre i VM-sprinten 2017, jeg må innrømme det, sa Gjøvik-jenta da hun kom til pressesonen i Lahti.

Noe positivt fant hun likevel å ta med seg videre mesterskapet.

–Jeg kan si at jeg følte meg ekstremt mye bedre i heatet enn i prologen, og det er det som er positivt i dag, fastslo Østberg.

Hun ble nummer 25 i prologen. Lenge så det skummelt ut med tanke på avansement til utslagsrundene.

–Etter prologen tenkte jeg "er det vits å gå skirenn hvis det skal gå sånn?". Det beste med kvartfinaleheatet var at jeg fikk tru på resten av VM også. Da kjente jeg at jeg faktisk er i bra form og at kroppen funker selv om det endte med begredelig resultat, sa Gjøvik-jenta.

–Det gjør det samtidig enda mer irriterende å ryke ut, tilføyde hun.

